أتشعر بالتعب بعد تناول الطعام؟ إليك السبب!

اللحم الأحمر: وخصوصاً في حال كان يحتوي على الدهون. فعملية هضهمه في هذه الحالة يمكن أن تستهلك طاقة الجسم. ولهذا ينصح بتناول السمك وخصوصاً السلمون الغني بأحماض الأوميغا 3.
الكرز: يحتوي على نسبة مرتفعة من الميلاتونين أو هرمون النوم.
السكر: يحفز تناوله إفراز الجسم للانسولين وبالتالي تحرير السيروتونين أو الناقل العصبي المسبب للنعاس.
ولهذه الأسباب من الأفضل عدم تناول هذه المأكولات في ساعات النهار لأنها يمكن أن تحد من الشعور بالنشاط وأن تفقد الجسم طاقته بشكل مفاجئ. ومن المهم دائماً الحفاظ على نظام غذائي صحي خال من المواد الضارة والعادات السيئة مع شرب كمية كافية من الماء وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.
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