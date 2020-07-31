بالصورة.. الصاروخ الذي عثرت عليه القوات الأمنية غرب بغداد



أفاد مصدر أمني في قيادة عمليات بغداد، الجمعة، بأن صاروخ الكاتيوشا الذي عثرت عليه القوات الأمنية غرب العاصمة بغداد، كان معداً للانطلاق باتجاه مطار بغداد الدولي. وأدناه صورة الصاروخ:

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