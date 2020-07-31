شفاء 116 مصاباً بفايروس كورونا في النجف

وقال مدير عام الدائرة رضوان الكندي في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "116 مصاباً بفايروس كورونا اكتسبوا الشفاء وغادروا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج الطبي من قبل أبطال الصحة".

ويبلغ إجمالي الإصابات بفايروس كورونا في العراق حتى يوم أمس: 121263، ومجموع حالات الشفاء : 85546، ومجموع الوفيات: 4671

