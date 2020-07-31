شفاء 116 مصاباً بفايروس كورونا في النجف

أعلنت دائرة صحة النجف، الجمعة، شفاء 116 مصاباً بفايروس كورونا ومغادرتهم المستشفيات.
وقال مدير عام الدائرة رضوان الكندي في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "116 مصاباً بفايروس كورونا اكتسبوا الشفاء وغادروا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج الطبي من قبل أبطال الصحة".
ويبلغ إجمالي الإصابات بفايروس كورونا في العراق حتى يوم أمس: 121263، ومجموع حالات الشفاء : 85546، ومجموع الوفيات: 4671
ويبلغ إجمالي الإصابات بفايروس كورونا في العراق حتى يوم أمس: 121263، ومجموع حالات الشفاء : 85546، ومجموع الوفيات: 4671
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