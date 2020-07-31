هنّأت النجمة هيفاء وهبي جمهورها بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك برسالة فرح عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي تويتر، فدوّنت: "أنت جمال العيد، أتمنى لك الفرحة وتحقيق الأمنيات. إفرح وفرِّح اللي حواليك، عيد اضحى مبارك". وفي حين كان محبّوها يتمنّون لها عيداً مباركاً عبر تويتر، فاجأت هيفاء وهبي الجمهور العربي بصورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مع المصوّر شربل بو منصور، وذلك عبر صفحاتها الرسميّة على إنستغرام وفيسبوك. Advertisements وخطفت هيفاء وهبي الأنفاس بالصورة الّتي طغى عليها اللون الزهري، وظهرت فيها وهي تعتمر قبعةً سوداء، فسارع ناشطون على الإنترنت بتشبهيها بأشهى الحلويات والفاكهة، وبرزت عبارات مثل "كأنها حبة فراولة داخل علبة مربى"، "والله بونبونة"، و"هاربة من كيس مارشميللو" في خانة التعليقات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هيفاء وهبي تخطف الأنفاس في صورة العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.