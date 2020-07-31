وفي التّفاصيل، فبحسب إذاعة "بلو راديو" الفرنسية، كانت العائلة متوقفة في محطة استراحة بمنطقة نورماندي، شمالي فرنسا، حين سمعت ضجيجاً من صندوق الأمتعة الخاص بسيارتهم. وما إن خرج أفراد العائلة البريطانية حتى صُدموا بخروج شابين من صندوق الأمتعة.



وقد وثّقت العائلة هذه الحادثة بفيديو أظهر شعور الصدمة والرعب عندما اكتشف البريطانيّون وجود الشابين في صندوق الأمتعة.





وبالرّغم من أنّ الشابين غادرا المكان على الفور غير مهتمّين بالصّدمة الّتي كانا سببها، إلّا أنّ الشرطة الفرنسية استطاعت أن توقفهما في وقت لاحق، ثم أطلقت سراحهما. وذكر مسؤولون أن الشابين المهاجرين يبلغان 16 عاماً من العمر وهما من إريتيريا وغينيا، وقاما بالاختباء في صندوق سيارة تحمل لوحة بريطانية، لأنهما أرادا الوصول إلى المملكة المتحدة.وبالرّغم من أنّ الشابين غادرا المكان على الفور غير مهتمّين بالصّدمة الّتي كانا سببها، إلّا أنّ الشرطة الفرنسية استطاعت أن توقفهما في وقت لاحق، ثم أطلقت سراحهما. وقد تقدم السياح البريطانيّون بشكوى بتهمة السرقة لأنه تمت إزالة أغراضهم من صندوق الأمتعة.

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كانت هذه تفاصيل خبر ما لم يمكن بالحسبان... العثور على شابان في صندوق السيارة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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