الملك سلمان: كورونا أثبت عزيمة الإنسان في مواجهة الكوارث والأوبئة

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، أن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، أثبت عزيمة الإنسان في مواجهة الكوارث والأوبئة.



وشدد خادم الحرمين الشريفين في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير الإعلام السعودي المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، على أن العالم يعاني ظروفا استثنائية عصيبة، "حيث أصابت هذه الجائحة العالم كله، ونحن جزء منه، وانتشرت فألقت بآثارها على الإنسانية، وأصابت البشرية بالشدائد".

ولفت إلى أن تفشي كورنا فاقم المصاعب و"بقدر ما كشفت آثارها من الآلام والمصائب، أثبتت في الوقت نفسه عزيمة الإنسان في مواجهة الكوارث والأوبئة".

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وأثنى الملك سلمان في كلمته على تكاتف الشعب السعودي والمقيمين و"تعاونهم المشرف مع الأجهزة المعنية، مما أسهم في تخفيف آثار هذه الجائحة، باتباع التعليمات الاحترازية والوقائية"، موجها لهم جزيل الشكر.

وقال أيضاً إن "إقامة شعيرة الحج في ظل هذا الوباء، وإن اقتضت تقليص أعداد حجاج بيت الله الحرام، إلا أنها أوجبت على الأجهزة الرسمية المختلفة جهوداً مضاعفة بالإضافة إلى واجب كل عام بالإشراف والاطمئنان المباشر على سير الحج وسلامة الحجاج وراحتهم".

ونوه إلى "تطبيق أقصى الاشتراطات الصحية للتعامل مع جائحة كورونا، ومنها الحرص على التباعد الاجتماعي"، داعيا "أن يجزي خيراً كل من ساهم في مجهودات الحج، وخدمة الحجاج".