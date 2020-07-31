ألمانيا تخلي محطة قطار رئيسية بعد "حريق متعمد"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أخلت السلطات الألمانية صباح اليوم الجمعة محطة القطار الرئيسية في مدينة دوسلدورف بولاية شمال الراين-ويستفاليا غربي البلاد.

وقال متحدث باسم الشرطة إن هناك دلائل على حدوث حريق متعمد، مضيفا أنه يتعين على كافة المسافرين مغادرة مبنى المحطة.

وانتشرت الشرطة عند الحواجز التي أقامتها عند المدخل الرئيسي للمحطة، كما توجهت إليها هناك سيارات إطفاء وفرق إنقاذ.

وأعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" أن القطارات لا تزال تمر عبر المحطة، لكن دون توقف.