الصحة السعودية:لم نسجل أي إصابات بين الحجاج وجميعهم ملتزمون بالتباعد الاجتماعي

أعلن متحدث باسم وزارة الصحة بالسعودية نجاح خطة تصعيد الحجاج من مشعر عرفات إلى مزدلفة مؤكداً أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة في هذا اليوم المبارك، ولم تسجل أي إصابة أو أمراض مؤثرة على الصحة العامة موضحاً أن االفرق الطبية ستواكب الحجاج حتى انتهاء أداء مناسك الحج.
ويعتبر الوقوف بعرفة أهم أركان الحج، وفي عرفة يصلي ضيوف الرحمن صلاة الظهر وصلاة العصر جمعاً وقصراً بمسجد نمرة إقتداء بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وفي هذا العام تتم المشاعر المقدسة في ظروف استثنائية ضمن إجراءات احترازية للوقاية من فيروس.
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