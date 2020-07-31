الأوقاف تحدد مصير صلاة الجمعة بالمساجد في أول أيام العيد

أكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة والعاملين فى المساجد باستمرار غلق المساجد وقت صلاة ظهر الجمعة اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك، والالتزام بأذان النوازل لصلاة الظهر.

وقالت الوزارة إنها لم تتخذ قرارا بعد بإعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة، مناشدة المصلين بضرورة الالتزام بالضوابط المعلنة حتى تتمكن الوزارة من الفتح التدريجى للمساجد أمامهم لأداء صلاة الجمعة، مؤكدة أنها تثق فى وعى وثقافة المصلين.

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ووجهت وزارة الأوقاف الأئمة والعاملين بضرورة استمرار أعمال تعقيم المساجد على مدار الساعة عقب الصلوات، كما شددت على مديرى المديريات بشن حملات تفتيشية على المساجد للتأكد من التزامها بالضوابط والإجراءات المعلنة.

ونقلت وزارة الأوقاف صباح اليوم الجمعة، صلاة عيد الأضحى المبارك من مسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها بعدد محدود من المصلين من العاملين فى الوزارة.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت أنها تدرس خلال هذه الأيام آلية وضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة وتقديمها للجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء فى اجتماعها بعد عيد الأضحى.