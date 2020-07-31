الثلاثاء المقبل.. تقديم طلبات الالتحاق بكلية الشرطة قسم الضباط المتخصصين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تستقبل أكاديمية الشرطة، طلبات المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة قسم الضباط المتخصصين 2020 الثلاثاء المقبل 4 أغسطس.

وكان اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، قال أن طلاب قسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة يتمتعون بالعديد من المميزات من بينها مدة الدراسة عام واحد، ويمنح الدارس خلال الدراسة مكافأة توازي المرتب المقرر للمؤهل الجامعي الحاصل عليه.

واشار اللواء ابراهيم، يتم منح الخريج شهادة الدبلوم في مواد الشرطة ويعين ضابط برتبة ملازم أول للحاصلين على البكالوريوس وبما لا يجاوز رتبة نقيب للحاصلين على الماجستير وبما لا يجاوز رتبة رائد للحاصلين على درجة الدكتوراه، ويتمتع بكافة المزايا المقررة لضباط الوزارة وأهمها الرعاية الصحية والرياضية والاجتماعية ورعاية ثقافية.

وانتهى تقديم الطلبات الالتحاق بكلية الشرطة لحملة الشهادة الثانوية العامة والأزهرية أمس الخميس 30 يوليو .