بالصور.. حواجز حديدية لإغلاق الحدائق والمتنزهات العامة بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أغلقت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط، اليوم الجمعة، الحدائق العامة والمتنزهات في أول أيام عيد الأضحى المبارك، بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وخلت شوارع وميادين أسيوط وحديقة الحيوان بأبوتيج وحديقة الفردوس، من الباعة الجائلين والمواطنين على غير عادتها، مقارنة بالاحتفالات بالأعوام الماضية، كما توقفت الرحلات النيلية.

ووضعت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بأسيوط، حواجز حديدية، بمحيط الحدائق والمتنزهات العامة، وانتشر أفراد الأمن بكورنيش النيل وبالشوارع والميادين الرئيسية وبمحيط المنشآت الهامة والحيوية، للحفاظ على الأمن، والتعامل الفوري والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو تلك الأجواء.

وأعلنت الأجهزة الأمنية بأسيوط إغلاق كورنيش النيل ومنع انتظار السيارات على جانبي الطريق.