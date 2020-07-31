محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عملية ذبح الأضاحى بمجزر اهناسيا، صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، بحضور بلال حبش نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، والدكتور طارق الوكيل مدير عام الطب البيطري.

وتابع المحافظ عمليات ذبح الأضاحى، حيث سيجري ذبح 280 رأس ماشية، لتوزيعها على أكثر من 47 ألف أسرة، ويجري ذبح 18 رأس خلال اليوم الأول منها 10 عجول من جمعية الأورمان، و 8 من مؤسسة مصر الخير.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور...محافظ بني سويف يشهد ذبح أضاحي "الأورمان ومصر الخير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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