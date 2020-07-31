اخبار العالم

فيجي تعلن تسجيل أول حالة وفاة بكورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - سوفا- (أ ش أ):

سجلت فيجي اليوم الجمعة أول حالة وفاة بفيروس المستجد في البلاد.

وقال وزير الصحة في فيجي إفيريمي واكاينابيت - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية - إن حالة الوفاة لرجل يبلغ من العمر 66 عاما والذي ثبتت إصابته بالفيروس عقب عودته من الهند.

كان أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيجي تعلن تسجيل أول حالة وفاة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا