الرئيس الروسي يهنئ المسلمين بعيد الأضحى المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، المسلمين الروس بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى إسهامهم في الحفاظ على التنوع الثقافي في البلاد، وفق ما نقلته روسيا اليوم الإخبارية.

وقال بوتين في رسالته إلى المسلمين: "يعتبر هذا العيد الديني المهم لكل مسلم، رمز الولاء للمثل الروحية السامية المتمثلة في التقوى والعدالة والرحمة وحب القريب، التي تشكل أساس القرآن الكريم".

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وأضاف بوتين: "أود أن أشير إلى أنه، من خلال دعم التقاليد الإسلامية العريقة، يسهم المسلمون بشكل كبير في الحفاظ على التنوع الثقافي في بلادنا، ويسهمون في تعزيز الانسجام والتوافق بين الأعراق في المجتمع".

وكان رئيس مجلس الإفتاء الروسي والإدارة الروحية للمسلمين في روسيا، المفتي رافيل عين الدين، قد هنأ أمس الخميس، المسلمين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب عين الدين عن أمله في أن يتفهم المؤمنون بشكل صحيح القيود المفروضة على الاحتفالات لهذا العام بسبب الظرف الاستثنائي الذي يعيشه العالم بسبب جائحة كورونا.