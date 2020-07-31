صدام حسين.. عيد الأضحى يعيد الذكرى الـ14 لإعدامه

تحل علينا اليوم أول أيام عيد الأضحي المبارك الذكرى 14، على إعدام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، الرئيس الخامس للعراق، الذي تولى منصبه منذ العام 1979 حتى 2003، بعد اختباءه منذ دخول قوات حلف الناتو تحت قيادة بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، حتى تم القبض عليه من قبل الجنود الأمريكيين وتم اعتقاله دون مقاومة في العملية العسكرية التي قامت بها أمريكا الفجر الأحمر.

القبض على صدام حسين

في الثالث عشر من ديسمبر 2003 قام جنود اللواء الأول التابع إلى فريق المشاة الرابعة والقوات الخاصة الأمريكية، بعملية "الفجر الأحمر"، التي أسفرت عن اعتقال صدام حسين، حيث كان يختبئ في حفرة كبيرة توجد في مزرعة داخل منطقة الدور وذلك بالقرب من مسقط رأسه في محافظة تكريت، وعندما قبض عليه كان وحيداً ذات لحية طويلة وقام جندي أمريكي بفحصة جيداً للتأكد من هويته لأنه كان ذات شكل متغير كثيراً.

إعدام صدام حسين

إعدام صدام حسين نفذ في العراق فجر يوم السبت حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس العراقي السابق صدام

حسين بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وانتهت بذلك مرحلة من تاريخ العراق الذي حكمه صدام لنحو ربع قرن قبل أن تتم الإطاحة به إثر غزو العراق الذي قادته القوات الأمريكية عام 2003.

وقد استنكر المراقبون من جميع الاتجاهات والانتماءات السياسية هذا الاستعجال المستغرب لتنفيذ حكم الإعدام. وفي لحظة التنفيذ لم يبد على صدام حسين الخوف أو التوتر كما وأنه لم يقاوم أو يتصدى للرجال الملثمين الذين يقتادونه إلى حبل المشنقة وفي لحظة الإعدام هتف الذين حوله من الشيعة مقتدى مقتدى مقتدى فيجيبهم صدام قائلا هي هاي المرجلة.

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وتم تنفيذ الحكم في صباح أول يوم عيد الأضحى وهو الذي يوافق 30 من ديسمبر 2006 وهذا بعد أن فشل الاستئناف الذي قام بتقديمه إلى المحكمة الخاصة به.

نشأته وحياته

صدام حسين عبدالمجيد التكريتي، ينتمي إلى عشيرة البيجات، سطع نجمه إبان الثورة التي قادها حزب

البعث في 17 يوليو 1968، لتبني أفكار القومية العربية والتحضر الاقتصادي والاشتراكية.

لعب صدام دورا رئيسيا في الثورة حتى وُضع في هرم السلطة كنائب للرئيس اللواء أحمد حسن البكر، وأمسك صدام بزمام الأمور في القطاعات الحكومية والقوات المسلحة المتصارعتين في الوقت الذي اعتبرت فيه العديد من المنظمات قادرة على الإطاحة بالحكومة.

سطع نجم صدام ووصل إلى رأس السلطة في العراق حيث أصبح رئيسًا عام 1979، بعد أن قام بحملة لتصفية معارضيه وخصومه في داخل حزب البعث، وفي عام 1980 دخل صدام حربا مع إيران استمرت 8 سنوات من 22 سبتمبر عام 1980 حتى 8 أغسطس عام 1988، وقبل أن تمر الذكرى الثانية لانتهاء الحرب مع إيران غزا صدام الكويت في 2 أغسطس عام 1990، ما أدى إلى نشوب حرب الخليج الثانية عام 1991.

ظل العراق بعدها محاصرًا دوليًا حتى عام 2003، حيث احتلت القوات الأمريكية كامل أراضي الجمهورية العراقية، بحجة امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل، ووجود عناصر لتنظيم القاعدة تعمل من داخل العراق.

عشرات الآلاف من المآسي والقصص الدامية والمؤلمة وقعت في العراق منذ هذا التاريخ، ولم يُكتب عنها بعدُ، لتظل قضية إسقاط العراق هي قضية القرن بامتياز، ومع كل عيد أضحى يظل السؤال هل تحمل السنوات المقبلة خيرًا جديدا للشعب العراقي وتحقيقا لآماله وطموحاته.