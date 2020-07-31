شاهد.. خطبة الأضحى من الحرم المكي

وسط منظومة من الإجراءات الاحترازية والوقائية والخدمات المتكاملة المقدمة من الرئاسة والجهات العاملة في الحرم المكي الشريف, أم المصلين فضيلة الشيخ عبدالله بن عواد الجهني الذي استفتح خطبة عيد الأضحى المبارك بحمد الله والثناء عليه موضحا أن يوم عيد الأضحى المبارك هو يوم الحج الأكبر ويوم اكتمال الوحي وتمام نعمة الإسلام.

إذ قال فضيلته: أيها المسلمون هذا يوم عيد الأضحى المبارك يوم الحج الأكبر يوم اكتمال الوحي وتمام نعمة الإسلام فيه نزل قوله تعالى (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) وفي ذلك إشارة إلى ترابط قواعد هذا الدين, وأنه وحدة متكاملة لا يقبل التجزئة ولا التفرقة, فلا يصلح أن يؤخذ بعضه ويترك البعض.

وأوضح أن من أفضل الطاعات ومن أعظم القربات عند الله القيام بفريضة الحج الذي هو خامس أركان الإسلام وهو فرض على كل مسلم ومسلمة مع القدرة والاستطاعة, وهو يجمع بين العبادة البدنية والمادية لذا كان فضله كبير وأجره