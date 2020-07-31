هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في تغريدة لة على تويتر صباح اليوم الجمعة الجميع بعيد الأضحى المبارك. وكتب في التغريدة "أهنئ الجميع بعيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة والصحة العافية". المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة والصحة العافية". Advertisements وتابع "نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم ومن المسلمين طاعتهم وأن يرفع عن بلادنا والعالم وباء جائحة المسلمين طاعتهم وأن يرفع عن بلادنا والعالم وباء جائحة كورونا بفضله ورحمته وكل عام وأنتم بخير". كان العاهل السعودي قد غادر مستشفى الملك فيصل في العاصمة الرياض أمس الخميس بعد خضوعه لعملية جراحية لاستئصال المرارة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان بن عبد العزيز يهنئ المسلمين بعيد الأضحى المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.