السعودية.. هطول أمطار غزيرة سالت إثرها الأودية

هطلت في عدة مناطق بالسعودية يوم الوقوف بعرفة، أمطار قدرت بأنها ما بين المتوسطة والغزيرة، صاحبها ضباب كثيف تسبب في انخفاض الرؤية وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية، بأنالأمطار المصحوبة بالضباب طالت أيضا "عددا من المواقع بقطاع السراة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي والعقيق والقرى وبني حسن والمندق والمخواة وقلوة وغامد الزناد والحجرة والمراكز التابعة لها، ومنتزهات رغدان، والأمير مشاري، وشهبة، والأمير حسام، وبني ظبيان والمنتزه الوطني، والشكران، والقمع، والثروة الوطني، والخلب، والفراشة".
ولفتت الوكالة إلى أن الأمطارالغزيرة سالت في إثرها "العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض".
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