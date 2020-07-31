مصر..”حريق هائل” في مرسى للسفن بالإسكندرية دون إصابات

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

قوات الحماية المدنية التي دفعت بستة سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق داخل السفن، قالت إنها لم تسجل أيه خسائر بشرية.

صحيفة اليوم السابع المصرية كتبت في هذا الصدد “نشب منذ قليل، حريق هائل في منطقة ورش المراكب، منطقة بحري بالإسكندرية، وانتقلت إلى المراكب المتواجد داخل المرسى”.

وقالت الصحيفة إن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق الذي أتى على عدة سفن على ما يبدو.

Advertisements

وشهدت الإسكندرية الاثنين الماضي، نشوب حريق في مستشفى كان يأوي مصابين بفيروس كورونا، بحسب وكالة فرانس برس.

وقتل سبعة أشخاص، حسبما أكدت وقتها مصادر أمنية وطبية.

وقال مسؤول طبي لوكالة فرانس برس إن ضحايا الحريق كانوا من المصابين بوباء كوفيد-19، مضيفاً أن الحريق أسفر أيضاً عن إصابة سبعة أشخاص بجروح.

وبحسب مسؤول أمني، أدى قصور كهربائي في أحد أجهزة التكييف داخل مستشفى خاص في حي المنتزه شرق الإسكندرية إلى الحريق الهائل. +