رسائل إيرانية تفضح تقصير النظام في حماية السجناء من كورونا

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أعلنت منظّمة العفو الدولية، الخميس، أن الحكومة الإيرانية تجاهلت طلبات عاجلة قدّمها مسؤولو مراكز الاحتجاز وتدعو إلى توفير مزيد من الوسائل لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في السجون.

وإيران هي الدولة الأكثر تضررا من الوباء في الشرق الأوسط. وسجلت السلطات الصحية، الثلاثاء، رقما قياسيا جديدا للوفيات جراء الفيروس بلغ 235 وفاة، خلال 24 ساعة.

وقالت منظمة العفو في بيان إنها “قرأت نسخاً من أربع رسائل وقّعها مسؤولو منظمة السجون في إيران (…) موجّهة إلى وزارة الصحة، تدقّ ناقوس الخطر حيال النقص الخطير في معدّات الحماية والمواد المعقمة والمعدات الطبية الأساسية”.

Advertisements

وأضافت المنظمة أن “الوزارة لم تستجب، ولا تزال السجون الإيرانية تفتقر بشكل كارثي” للتجهيزات الضرورية لمواجهة الأوبئة.

وأشارت إلى أن “التفاصيل الواردة في هذه الرسائل تتعارض بشكل حاد مع التصريحات العلنية (…) لمستشار رئيس مصلحة السجون الإيرانية، أصغر جهانغير، الذي نفى (…) المعلومات التي تتحدث عن زيادة معدّل الإصابات والوفيات جراء كوفيد-19 في السجون”.

وتفيد التقارير أن بعض السجون ومراكز الاحتجاز كانت تعاني اكتظاظا شديدا، ففي 25 نوفمبر أعرب رئيس مجلس مدينة ري في محافظة طهران عن قلقه للصحفيين من أن سجن فشافويه مكتظ للغاية، ليس لديه لا إمكانية استيعاب مثل هذه الأعداد الكبيرة من المحتجزين ولا المرافق التي تسمح بذلك.