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رسائل إيرانية تفضح تقصير النظام في حماية السجناء من كورونا

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 31 يوليو 2020 10:16 صباحاً - مشاركة

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أعلنت منظّمة العفو الدولية، الخميس، أن الحكومة الإيرانية تجاهلت طلبات عاجلة قدّمها مسؤولو مراكز الاحتجاز وتدعو إلى توفير مزيد من الوسائل لمنع انتشار فيروس المستجد في السجون.

وإيران هي الدولة الأكثر تضررا من الوباء في الشرق الأوسط. وسجلت السلطات الصحية، الثلاثاء، رقما قياسيا جديدا للوفيات جراء الفيروس بلغ 235 وفاة، خلال 24 ساعة.

وقالت منظمة العفو في بيان إنها “قرأت نسخاً من أربع رسائل وقّعها مسؤولو منظمة السجون في إيران (…) موجّهة إلى وزارة الصحة، تدقّ ناقوس الخطر حيال النقص الخطير في معدّات الحماية والمواد المعقمة والمعدات الطبية الأساسية”.

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وأضافت المنظمة أن “الوزارة لم تستجب، ولا تزال السجون الإيرانية تفتقر بشكل كارثي” للتجهيزات الضرورية لمواجهة الأوبئة.

وأشارت إلى أن “التفاصيل الواردة في هذه الرسائل تتعارض بشكل حاد مع التصريحات العلنية (…) لمستشار رئيس مصلحة السجون الإيرانية، أصغر جهانغير، الذي نفى (…) المعلومات التي تتحدث عن زيادة معدّل الإصابات والوفيات جراء كوفيد-19 في السجون”.

وتفيد التقارير أن بعض السجون ومراكز الاحتجاز كانت تعاني اكتظاظا شديدا، ففي 25 نوفمبر أعرب رئيس مجلس مدينة ري في محافظة طهران عن قلقه للصحفيين من أن سجن فشافويه مكتظ للغاية، ليس لديه لا إمكانية استيعاب مثل هذه الأعداد الكبيرة من المحتجزين ولا المرافق التي تسمح بذلك.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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