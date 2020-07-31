كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تايوان تعلن وفاة رئيسها السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في تايوان، اليوم الجمعة، وفاة رئيسها السابق لي تينغ هوي، عن عمر 97 عاما، حسبما أعلن المستشفى الذي كان يعالج فيه.

ويذكر أن لي تينغ هوي الذي كان رئيسا للبلاد بين عامي 1988 و2000، يعد أحد مهندسي تحول تايوان إلى دولة حديثة بعد عقود من الحكم المستبد.

وكان الرئيس السابق، أصبح شخصية قيادية في الحركة التي سعت إلى الحصول على اعتراف بالجزيرة دولة ذات سيادة على الساحة الدولية.

وفي وقت سابق، استأنفت السلطات في تايوان رحلة بحرية في المحيطات بين الجزر، وانضمت إلى عدد قليل من الأماكن في العالم لاستئناف الرحلات بعد أن أدت جائحة فيروس كورونا المستجد إلى توقف الصناعة فعليًا.

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وقال جيمس صن، مدير المبيعات في خط الرحلات البحرية، إن الرحلة البحرية يمكن أن تلبي الرغبة في سفر الأشخاص الذين لا يُسمح لهم بالسفر إلى الخارج، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال الراكب تساى جيارو، 22 سنة: "بسبب فيروس كورونا المستجد، لا يمكننا السفر إلى الخارج ولكن ما زلت أشعر بالرغبة فى السفر، لذلك قمت بالتسجيل فى رحلة التنقل بين الجزر. أنا لا تقلق بشأن الوباء كثيرًا، لأنني أعتقد أنه آمن جدًا في تايوان الآن."

يتكيف نحو 900 من المصطافين مع إجراءات السلامة الجديدة عند الصعود على متن سفينة إكسبلورر دريم من جنتنج هونج كونج (0678.HK) في طريقها من ميناء كيلونج في شمال تايوان. تقدم الشركة الآن رحلات تصل إلى خمسة أيام من تايوان إلى جزرها النائية ذات المناظر الخلابة وهي Penghu و Kinmen و Matsu.

استئناف الرحلة هو جزء من جهد حكومي لتعزيز صناعة السياحة التي تضررت بشدة من الوباء. أغلقت تايوان حدودها إلى حد كبير منذ منتصف مارس ونصحت المواطنين بعدم السفر إلى الخارج إلا في حالة الضرورة القصوى.