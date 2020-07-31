حجز 108 طنا من فضلات الدجاج.. و”أونسا” تتهيأ لمرور العيد في أحسن الظروف

أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، عن اتخاذ مختلف التدابير لتهيئة مرور عيد الأضحى 1441 في أحسن الظروف.

وأكد (أونسا)، في بلاغ، أنه تم ترقيم أزيد من 8.2 مليون رأس من الأغنام والماعز المعدة للعيد، ونزع أزيد من 1000 حلقة للعيد، مع إحالة 25 محضر مخالفة على النيابة العامة، بالإضافة إلى تعبئة أكثر من 400 طبيب وتقني بيطري مداوم أيام العيد لمواكبة المواطنين.

وأوضح المكتب، أن عملية ترقيم الأغنام والماعز المعدة لعيد الأضحى 1441 التي تقوم بها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، شملت أزيد من 8.2 مليون رأس من الماشية خلال الفترة ما بين 22 أبريل 2020 و15 يوليوز 2020.

وأضاف أن برنامج عيد الأضحى، تضمن أيضا مراقبة الأعلاف ومياه شرب الأضاحي والأدوية البيطرية وتنقل فضلات الدجاج، مبرزا أن عمليات المراقبة أسفرت عن حجز وإتلاف 108 طنا من فضلات الدجاج في إطار لجان مختلطة سواء خلال المراقبة على مستوى الطريق أو أثناء مراقبة الضيعات.

وعلى إثر المخالفات التي تم تسجيلها على مستوى الضيعات، يضيف المصدر ذاته، تم منع المسمنين المسجلة في حقهم مخالفات من عرض ماشيتهم للبيع كما تم نزع أزيد من 1000 من حلقة للعيد، مع إحالة 25 محضر مخالفة على النيابة العامة.

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وفي السياق ذاته، قامت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بأزيد من 1500 خرجة ميدانية للمراقبة 388 منها في إطار اللجان المختلطة. كما قامت بأخذ 530 عينة من الأعلاف الحيوانية لتحليلها وإخضاع 842 عينة من اللحوم للتحاليل.

وأضاف البلاغ أن المكتب يحرص أيضا على تعزيز مواكبته للمواطنين خلال أيام العيد من خلال مداومة أكثر من 400 طبيب بيطري وتقني بيطري، للإنصات للمواطنين والإجابة على تساؤلاتهم، حيث تم نشر اللائحة التي تضم مختلف الأرقام بالموقع الإلكتروني للمكتب، علاوة على استقبال مركز تواصل أونسا لمكالمات المواطنين يوميا على الرقم الاقتصادي 080.100.36.37 من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء، أو من خلال الصفحة الرسمية لأونسا على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

وفي ظل ظروف جائحة كوفيد-19 ينصح المكتب المواطنين بالتقيد بالتدابير الوقائية الصادرة عن السلطات المختصة، مع الاستعانة بخدمات جزار، سواء كان مهنيا أم موسميا، يتوفر على الرخصة المسلمة له من طرف السلطات المحلية، لأنها تثبت أنه خضع مسبقا لفحص فيروس كورونا. بالإضافة للتحقق من هويته من خلال طلب بطاقة تعريفه الوطنية ومن احترامه للشروط الوقائية من فيروس كوفيد- 19 كارتداء الكمامة وتعقيم وتطهير الأدوات المستعملة ولا يقوم بنفخ الأضحية عن طريق الفم.

كما ينصح المكتب، يضيف البلاغ، المواطنين برشح الأضحية عن طريق وضعها في مكان بارد وحفظها من أي مصدر تلوث لمدة لا تتجاوز 6 ساعات بعد الذبح على أقصى تقدير، وبعدها يتم تقطيع اللحوم إلى قطع صغيرة وتخزينها مع تفادي تكديسها في المجمد أو الثلاجة.

وذكر المكتب، بأن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة، ويتم تتبعها عن قرب بمجموع التراب الوطني من طرف مختلف المصالح البيطرية لأونسا بالتعاون مع الأطباء البياطرة الخواص.