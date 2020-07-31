شعب: وفاة رجل من ذوي الاحتياجات الخاصة إثر إصابته بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي شخص من ذوي الاحتياجات الخاصّة (46 عامًا) من قرية شعب، من جراء إصابته بفيروس كورونا، صباح اليوم الجمعة.

وفي بيان صدر عن مستشفى الجليل الغربي - نهريا، جاء فيه "وصل المُصاب إلى المستشفى وهو بحالة خطيرة جدا ويعاني من أمراض سابقة".

وأضاف بيان المركز الطبي أنه يوجد في القسم الطبي 18 حالة مصابة بفيروس كورونا ومنهم 8 حالات خطرة و4 متوسطة أما الحالات المتبقية فحالتهم مستقرة".

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح الجمعة، عن ارتفاع حصيلة الوفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لتبلغ 503 حالات، في حين أوضحت أن أمس، الخميس، شهد تسجيل 1,785 إصابة جديدة بالفيروس.

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وجاءت هذه المعطيات بعد ظهور نتائج 20,846 فحصا أجريت لتشخيص الإصابة بكورونا.

وذكرت الوزارة أن يوم أمس، شهد تسجيل 9 وفيات جديدة من جراء الإصابة بالفيروس.

ولا يزال معدل النتائج الموجبة (معد الإصابة) مرتفعًا، إذ بلغ 8.8٪، مما يعني أنه من بين كل 11 فحصا تظهر نتيجة واحدة موجبة.