روسيا تنفي عزمها إقامة قاعدة عسكرية في ليبيا

الجمعة 31 يوليه 2020

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نفى السفير الروسي لدى مصر، غيورغي بوريسينكو، عزم بلاده إنشاء قاعدة عسكرية في ليبيا، مؤكدا أن موسكو لم ترسل أي طلب بهذا الخصوص إلى السلطات الليبية.

وكان وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، قد دعا في مقابلة مع وكالة ”بلومبرغ“ إلى ضرورة ”إعاقة خطط روسيا لإقامة قواعد في سرت والجفرة“.

وقال بوريسينكو ردا على ذلك، في تصريحات صحفية، الخميس: ”ليس لدى روسيا مثل هذه الخطط، كما لم نقدم أي طلبات للسلطات الليبية لإنشاء أي قواعد برية أو جوية أو بحرية“.