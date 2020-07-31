شكرا لقرائتكم الملك سلمان: إجراءات الحج هذا العام هدفها حماية ضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجمعة، إن العالم يمر بظروف استثنائية عصيبة ألقت بآثارها على الإنسانية، لذا ومع تفشي الجائحة اقتصر الحج هذا العام على عدد محدود.

وأضاف الملك سلمان أن إجراءات الحج هذا العام هدفها حماية ضيوف الرحمن من آثار الوباء.

الدكتور ماجد عبدالله القصبي وزير الإعلام السعودي

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نيابة عن خادم الحرمين الدكتور ماجدعبدالله القصبي وزير الإعلام السعودي.

وأضاف خادم الحرمين في كلمته أن الحج هذا العام أوجب على الأجهزة الرسمية جهودا مضاعفة.

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كما أشاد الملك سلمان "بجنود الوطن الذين قدموا ويقدمون أنفسهم فداء للوطن".

واختتم خادم الحرمين الشريفين كلمته بالقول: أسأل الله الأمن والأمان للمواطنين ولكل المقيمين على أرض المملكة.

وفي وقت سابق، هنأ خادم الحرمين الشريفين الأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، ومن المسلمين طاعتهم، وأن يرفع عن العالم وباء جائحة كورونا.

وقال خادم الحرمين الشريفين على حسابه في "تويتر": "أهنئ الجميع بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة والصحة والعافية. كما نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، ومن المسلمين طاعتهم، وأن يرفع عن بلادنا والعالم وباء جائحة كورونا بفضله ورحمته، وكل عام وأنتم بخير".