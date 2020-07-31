الطيبة: اتهام زوج وفاء مصاروة بقتلها أمام طفلتهما

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة، اليوم الجمعة، لائحة اتهام بحق أيمن مصاروة (51 عاما) من الطيبة، نسبت إليه تهمة قتل زوجته وفاء مصاروة (40 عاما) قبل نحو شهر، أمام طفلتهما البالغة من العمر خمسة أعوام، وتشويش التحقيق، بداية تموز/ يوليو الجاري.

وتصف لائحة الاتهام الهجوم الذي شنه مصاروة على زوجته في مطبخ منزلهم، حيث اقتلع أحد أسنانها، وانتزع مجوهراتها، وكسر الزجاجات عليها وطعنها عدة مرات بسكين حاد في الجزء العلوي من جسدها.

وأشارت لائحة الاتهام إلى أن الضحية وفاء، حاولت الدفاع عن نفسها، ونجحت في الخروج من المنزل وهي تنزف دما نحو الدراجات الداخلية للعمارة، لكنه أمسكها وطعنها حتى انهارت في النهاية وماتت على الفور.