إيرادات "فيسبوك" تفوق التوقعات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فاقت الإيرادات الفصليّة التي أعلنت عنها شركة "فيسبوك" أمس الخميس، توقعات المحللين، بحيث استغلت الشركة أدواتها في مجال التسويق والإعلان الرقمي للتّكسُّب من تنامي الطلب على استخدام الإنترنت في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم منذ نهاية عام 2019.

ونمت الإيرادات 11%، وهي أبطأ وتيرة منذ طرح الشركة للاكتتاب العام، لكنها فاقت توقعات المحللين الذين قالوا إنها ستهوي 3%، وفقا بيانات "إي.بي.إي.اس" من "رفينيتيف".

وزادت مبيعات الإعلانات، التي تشكل معظم إيرادات فيسبوك، 10% إلى 18.3 مليار دولار في الربع الثاني من العام. وزاد عدد المستخدمين النشطين شهريا إلى 2.7 مليار في الربع الثاني، بينما كان المتوقع 2.6 مليار.

كان المستثمرون يتأهبون لمصاعب في الربع الثاني، أول فترة يظهر فيها الأثر الكامل لإغلاقات احتواء الفيروس. وكانت "فيسبوك" قالت في نيسان/ أبريل إنها تلحظ بوادر استقرار في مبيعات الأسابيع الثلاثة الأولى من ربع السنة بعد انحدار حاد في آذار/ مارس.

Advertisements

وارتفعت التكاليف الإجمالية والنفقات 4% إلى 12.7 مليار دولار في الربع الثاني، بينما توقع المحللون 12.5 مليار.

وبلغ صافي الربح 5.2 مليار دولار بما يعادل 1.80 دولار للسهم في الأشهر الثلاثة حتى 30 حزيران/ يونيو. وتوقع المحللون 1.39 دولار للسهم.

كان صافي الربح 2.6 مليار دولار قبل عام لكن ذلك تضمن تسوية بملياري دولار في قضية تتعلق بحماية الخصوصية مع لجنة التجارة الاتحادية.