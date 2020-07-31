الصحة الإسرائيلية: وفيات كورونا ترتفع لـ503 وتسجيل 1,785 إصابة الخميس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم، الجمعة، عن ارتفاع حصيلة الوفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لتبلغ 503 حالات، في حين أوضحت أن أمس، الخميس، شهد تسجيل 1,785 إصابة جديدة بالفيروس.

وجاءت هذه المعطيات بعد ظهور نتائج 20,846 فحصا أجريت لتشخيص الإصابة بكورونا.

وذكرت الوزارة أن يوم أمس، شهد تسجيل 9 وفيات جديدة من جراء الإصابة بالفيروس.

ولا يزال معدل النتائج الموجبة (معد الإصابة) مرتفعًا، إذ بلغ 8.8٪، مما يعني أنه من بين كل 11 فحصا تظهر نتيجة واحدة موجبة.

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ورحّلت الحكومة الإسرائيليّة قرار إلغاء التقييدات في عطل نهاية الأسبوع إلى اجتماع المجلس الوزاري لمكافحة كورونا يوم الإثنين المقبل، بعد معارضة الحريديين مساء أمس.

ويعني هذا القرار أن التقييدات لن تلغى في أوّل يومين من أيّام عيد الأضحى المبارك. إلا أن أصحاب محال ومجمعات تجاريّة أعربوا عن رفضهم لقرار التأجيل وعدم إغلاق المجمعات.

وبحسب موقع "واينت"، عارض الحريديّون القرار بسبب رفض طلبهم تخفيف التقييدات على التجمّع داخل دور العبادة.

ويأتي القرار بتوصية من وزارة الصحّة ومنسّق مكافحة الوباء وعدد من الوزراء. بينما اقتصرت المعارضة، بالإضافة إلى الحريديين، على وزير العلوم والتكنولوجيا، يزهار شاي، عن "كاحول لافان".

وتوافق وزير الأمن، بيني غانتس، مع وزير الصحة، يولي إدلشتاين، على ضرورة إلغاء القيود، التي عبّر منسق مكافحة الوباء، البروفيسور روني غامزو، في وقت سابق، عن معارضتها، بسحب "واينت".