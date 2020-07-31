العفو الدوليّة: إيران تجاهلت طلبات توفير الحماية للسجناء من كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تجاهلت الحكومة الإيرانيّة طلبات عاجلة كان قدّمها مسؤولو مراكز الاحتجاز كانت تدعو إلى توفير المزيد من وسائل الوقاية من فيروس كورونا في السجون، وذلك وفقًا لما أعلنت منظمة العفو الدوليّة أمس الخميس.

وإيران هي الدولة الأكثر تضررا من الوباء في الشرق الأوسط. وسجلت السلطات الصحية، يوم الثلاثاء، رقما قياسيا جديدا للوفيات جراء الفيروس بلغ 235 وفاة خلال 24 ساعة.

وقالت منظمة العفو في بيان إنها "قرأت نسخًا من أربع رسائل وقّعها مسؤولو منظمة السجون في إيران موجّهة إلى وزارة الصحة، تدقّ ناقوس الخطر حيال النقص الخطير في معدّات الحماية والمواد المعقمة والمعدات الطبية الأساسية".

وأضافت المنظمة أن "الوزارة لم تستجب، ولا تزال السجون الإيرانية تفتقر بشكل كارثي" للتجهيزات الضرورية لمواجهة الأوبئة.

وأشارت إلى أن "التفاصيل الواردة في هذه الرسائل تتعارض بشكل حاد مع التصريحات العلنية لمستشار رئيس مصلحة السجون الإيرانية، أصغر جهانغير، الذي نفى المعلومات التي تتحدث عن زيادة معدّل الإصابات والوفيات جراء كوفيد-19 في السجون".