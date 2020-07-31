إصابات في مواجهات مع الاحتلال غرب جنين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب عدد من الفلسطينيين في قرية زبوبا غرب جنين، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية ("وفا")، عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وسيرت آلياتها في شوارعها، ما تسبب باندلاع مواجهات مع الشبان.
وأطلقت قوات الاحتلال خلال المواجهات الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العديد من المواطنين بحالات اختناق.
وعلى صعيد متصل، اقتحمت شرطة الاحتلال ساحات المسجد الأقصى، صباح اليوم، الجمعة، وأزالت لوحة تهنئة للمسلمين بحلول عيد الأضحى.
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