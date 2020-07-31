تسارع وتيرة انتشار فيروس كورونا في الأميركيتين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تتسارع وتيرة انتشار فيروس كورونا في الأميركيتين، إذ أصبحت المكسيك ثالث دولة في العالم من حيث عدد الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس، ووصل عدد الوفيات فيها إلى 46 ألف وفاة، وفقًا لإحصاء رسمي أعدته وكالة فرانس برس.

وباتت المكسيك تتقدّم بذلك على المملكة المتّحدة التي أحصت الخميس ما مجموعه 45999 وفاة. وبحسب هذا الإحصاء، فإنّ الدولتَين الأكثر تضرّرًا من جرّاء الفيروس هما الولايات المتّحدة (151 ألفا و496 وفاة) والبرازيل (90134 وفاة).

وسجّلت المكسيك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 639 وفاة جديدة بالفيروس، بينما بلغ عدد الإصابات المؤكّدة لديها الخميس 416 ألفا و179، بزيادة قدرها 7730 مقارنة بحصيلة الأربعاء، بحسب السلطات.

من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية المكسيكي، مارسيلو إيبرارد، أن المكسيك ستشارك في المرحلة النهائية لاختبارات لقاح تطوره المجموعة الفرنسية سانوفي. وقال إنه "أول اختبار في المرحلة الثالثة يتم إنجازه في المكسيك بدون أن يطلق بلادنا شيئا".

جواتيمالا (أ ب)

وتقضي المرحلة الثالثة من تطوير لقاح بدراسة فاعليته على نطاق واسع بعد مرحلة أولى للتأكد من سلامته ثم مرحلة ثانية لاختبار فاعليته على مجموعات أصغر.

وقال وزير الخارجية إن مكسيكيين سيكونون "جزءا" من مجموعة تضم 35 ألف متطوع في جميع أنحاء العالم سيختبرون اللقاح.

سجّلت الأرجنتين، أمس الخميس، أرقامًا قياسيّة جديدة لناحية عدد ضحايا كوفيد-19، بإحصائها 153 وفاة و6,377 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسبما أعلنت وزارة الصحّة.

وفي الإجمال، بات هذا البلد الواقع في أميركا الجنوبيّة يُسجّل 3,441 وفاة جرّاء الفيروس، فضلًا عن 185,360 مصابًا بينهم 80,596 أعلِن شفاؤهم.

وشهد شهر تمّوز/ يوليو زيادة حادّة في أرقام الضحايا، ذلك أنّ الأرجنتين كانت سجّلت في 30 حزيران/ يونيو ما مجموعه 1,307 وفيات و64,517 إصابة.

وعلى الرغم من أنّ 90% من الإصابات الجديدة تتركّز في بوينوس آيرس ومحيطها، فقد نبّهت السلطات إلى بؤر جديدة للعدوى في معظم مناطق البلاد البالغ عدد سكّانها 44 مليون نسمة.

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وقال الرئيس ألبرتو فرنانديز لراديو "كون فوس" الخميس، إنّه ينظر إلى الوضع "بقلق كبير". أضاف "بذلنا جهدًا كبيرًا لكن علينا أن نكون أكثر حزماً بقليل لأنّ هناك أمرًا ما لا يسير على ما يرام".

الأرجنتين (أ ب)

وتشهد منطقة بوينوس ايرس منذ عشرة أيّام تخفيفًا في إجراءات الحجْر التي فُرضت في 20 آذار/ مارس. ويُفترض أن تستمرّ مرحلة تخفيف الإجراءات هذه حتّى 2 آب/ أغسطس.

أما الولايات المتحدة فسجّلت أمس الخميس 1379 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في يوم واحد، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي.

وهذا ثالث يوم على التّوالي تُسجّل فيه البلاد أكثر من 1200 وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة، حسب الجامعة التي تُحدّث بياناتها باستمرار.

والولايات المتّحدة التي تُعدّ المتضرّر الأوّل جرّاء الفيروس في العالم، باتت تسجّل ما مجموعه 151,826 وفاة بكوفيد-19.

كذلك، سجّلت البلاد 72,238 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، بينما بلغ إجمالي الإصابات على الأراضي الأميركيّة منذ بداية الوباء نحو 4,5 ملايين (بمن فيهم 1,4 مليون شخص أعلن شفاؤهم).

فلورديا (أ ب)

وبعد أن شهدت تحسّنًا أواخر الربيع، عاودت الإصابات في الولايات المتّحدة الارتفاع منذ نهاية حزيران/يونيو، خصوصًا في جنوبي البلاد وغربها.

ويثير الوضع في فلوريدا القلق بشكل خاصّ، إذ سُجّلت الخميس 253 وفاة جديدة جرّاء الفيروس، وهو رقم قياسي في هذه الولاية السياحيّة.

وفي هذه الأجواء المقلقة، تستعدّ الولاية الجنوبيّة الشرقيّة لوصول عاصفة استوائيّة ستفرض إغلاق بعض المراكز المخصّصة لإجراء فحوص كوفيد-19 اعتبارًا من الخميس، حسبما أعلنت السلطات.