أشهر مختص أميركي في علم المناعة ينصح بإضافة شيء آخر للكمامة للحماية الكاملة من فيروس كورونا!

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نصح مدير “المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية” في الولايات المتحدة، الدكتور أنتوني فاوتشي العضو بفريق عمل البيت الأبيض لمكافحة جائحة كورونا، إضافة “نظارات غوغل” أو غيرها من النظارات الواقيات للعينين إلى الكمامة، للوقاية من “كورونا”.

وحسب “العربية.نت” قال فاوتشي المختص في علم المناعة”إن المفترض حماية جميع الأسطح المخاطية” أي الفم والأنف والعينين” مشيرا إلى أن الحماية يجب أن تكون كاملة ضد الفيروس.

وقال الدكتور فاوتشي، البالغ 80 سنة، أنه لم يتم التوصية قبلا بالنظارات، “لأنه كان من السهل جدا على الناس تغطية (العينين) بقطعة قماش” لكن يبدو أن القماش لا يكفي لمنع “كورونا” من الدخول عبر العينين، لذلك نصح بإضافة النظارات، وأشهرها المعروفة باسم Googles أو ما يشبهها.