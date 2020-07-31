شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا .. 216 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت ليبيا 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، كأعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا في البلاد منذ ظهوره في مارس الماضي. وبهذا الإعلان، تسجل ليبيا 3438 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء ظهور الفيروس بينها 2461 حالة نشطة و604 حالات شفاء و73 وفاة.

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