بالصور.. ضيوف الرحمن يبدأون رمي جمرة العقبة الكبرى وسط إجراءات استثنائية

بدأ حجاج بيت الله الحرام، الجمعة، رمي جمرة العقبة الكبرى في أول أيام عيد الأضحى وسط إجراءات احترازية استثنائية بسبب تداعيات فيروس كورنا المستجد. وبحسب وسائل إعلام سعودية فقد "قدمت وزارة الحج والعمرة السعودية لحجاج بيت الله الحرام حصوات رمي الجمرات، بعد تعقيمها وتغليفها من قبل شركات متخصصة". وأدناه صور نشرتها وزارة الإعلام السعودية عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر: Advertisements



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