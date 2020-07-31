كورونا في الصين.. تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية منذ شهر نيسان

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، أنها تلقت تقارير عن تسجيل 127 حالة إصابة مؤكدة جديدة بمرض فايروس كورونا في البر الرئيسي الصيني خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها البلاد منذ شهر أبريل.
ومن الحالات الجديدة 123 حالة محلية و4 حالات وافدة، و11 حالة بلا إعراض وخروج 17 مريضا من المصابين بكوفيد-19 من المستشفيات بعد شفائهم، بحسب "سبوتنك".
وأوضحت اللجنة في تقريرها اليومي أنه من بين 123 حالة محلية، تم الإبلاغ عن 112 حالة في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم، و11 حالة في مقاطعة لياونينغ.
وأوضحت اللجنة في تقريرها اليومي أنه من بين 123 حالة محلية، تم الإبلاغ عن 112 حالة في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم، و11 حالة في مقاطعة لياونينغ.
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