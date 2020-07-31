هونج كونج تعتزم تأجيل الانتخابات مع عودة شبح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت قناة تلفزيونية محلية في هونج كونج إن زعيمة المنطقة التابعة للصين كاري لام ستعلن في وقت لاحق اليوم الجمعة إرجاء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في سبتمبر/أيلول المقبل في ضوء موجة جديدة من وباء كورونا المستجد.

ومن المرجح أن تؤجل الانتخابات لنحو عام في ضوء تزايد الإصابة بفيروس كورونا في المدينة التي شهدت اضطرابات على خلفية معارضة قانون جديد أقرته السلطات المركزية.

ويبدد التأجيل المرتقب آمال المعارضة التي حققت أداء قويا في انتخابات المجالس التشريعية في الفوز في الاستحقاق التشريعي.

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ونهاية الشهر الماضي، أقرت أعلى هيئة تشريعية في الصين قانونا للأمن الوطني لهونج كونج.

ويستهدف قانون الأمن الوطني أنشطة الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية في المدينة التابعة للصين.

وسجلت هونج كونج 3152 حالة إصابة بالفيروس الذي اجتاح العالم وتسبب في وفاة 25 شخصا في المدينة.