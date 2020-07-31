محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - علاء أحمد
أقام عدد من المواطنين، اليوم الجمعة، صلاة عيد الأضحى، جوار مسجد مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، وذلك تزامنًا مع إقامة الصلاة داخل المسجد بعدد محدود من المصلين؛ مراعاة لضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية.
وقال وكيل الوزارة لشؤون المساجد نوح عبد الحليم العيسوي، في خطبة عيد الأضحى المبارك بالمسجد، إن هذه الأيام بها رحمات وتهليل وتكبير وتسبيح لله.
وأضاف أنه قبل يوم العيد هو يوم عرفة، الذي يغفر الله فيه الذنوب للعباد، والعتق من النار، وبعده أيام التشريق الثلاث التي هي من أعظم الأيام عند الله عز وجل، مشيرا إلى أن يوم العيد هو يوم التضحية والفداء والبذل والعطاء في سبيل مرضاة الله .
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. مواطنون يقيمون صلاة العيد جوار مسجد السيدة نفيسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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