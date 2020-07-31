عبر تويتر.. الملك سلمان يهنئ المسلمين بعيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - هنأ خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز المسلمين بحلول عيد الأضحى المبارك، عبر حسابه على موقع تويتر. وكتب: "أهنئ الجميع بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة والصحة والعافية. كما نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، ومن المسلمين طاعتهم، وأن يرفع عن بلادنا والعالم وباء جائحة كورونا بفضله ورحمته، وكل عام وأنتم بخير". وأجرى المسلك سلمان أمس أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

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