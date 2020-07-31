كورونا في 24 ساعة| رقم قياسي جديد للتعافي وتحذير من موجة ثانية وضوابط صارمة للحجاج

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 1211 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 38236 حالة حتى اليوم.

وحذر البروفيسور روجر كيربي، الرئيس المنتخب للجمعية الملكية للطب، من أن الموجة الثانية من فيروس كورونا قد تكون "مختلفة تماما" عن الموجة الأولى، وربما يكون الشباب في خطر كبير.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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