بالصور.. ساحات عيد الأضحى في الإسكندرية دون مصلين تطبيقًا للإجراءات الاحترازية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

خلت ساحات المساجد المخصصة لصلاة عيد الأضحى بالإسكندرية من المصلين، اليوم الجمعة، تطبيقًا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا.

ورصدت عدسة الخليج 365 خلو ساحتي مساجد أبو العباس المرسي بمنطقة بحري والقائد إبراهيم بمنطقة محطة الرمل، من المصلين التزامًا بقرار مجلس الوزراء بإلغاء صلاة العيد في الساحات، واقتصار بثها عبر أحد مساجد القاهرة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأذاعت مساجد الإسكندرية من خلال مكبرات الصوت شعائر صلاة العيد عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، فيما لم يسمح لغير العاملين بالمساجد بالتواجد خلال إقامة الصلاة وفقا لتعليمات مديرية الأوقاف بالإسكندرية.

وكثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط المساجد وطريق الكورنيش وعدد من الطرق الرئيسية لمنع وجود أي تجمعات تخل بالإجراءات الاحترازية المعلنة. ​