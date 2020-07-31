أمن السويس يغلق الطرق المؤدية للمتنزهات والحدائق المفتوحة

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

أغلقت الشرطة في السويس، فجر اليوم الجمعة، مداخل الطرق المؤدية إلى المتنزهات والحدائق المفتوحة منعًا لتوافد المواطنين عليها، في عيد الأضحى المبارك، إذ اعتاد أهالي السويس الخروج والتنزه مساء أيام العيد في تلك المساحات الخضراء، إلا أن فيروس كورونا المستجد، دفع بعدة إجراءات اتخذتها الحكومة للحد من تجمعات المواطنين في العيد.

وأجرت الشرطة تحويلات مرورية مع غلق الطرق المارة بجوار الحدائق وكذلك الطريق المؤدي للكورنيش عند المدخل المجاور لقرية الحجاج، وكذلك المخرج بمنطقة تقاطع 23 يوليو وشارع بورسعيد، بالإضافة لغلق الطريق المؤدي الى مدينة بورتوفيق والمتاخم لساحة خضراء مطلة على المدخل الجنوبي للقناة وتمثل امتداد الكورنيش.

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وأجرت إدارة المرور تحويلة مرورية بالطريق المعاكس، لتسيير حركة السيارات، مع غلق جميع منافذ "اليو ترن"، وذلك لمنع توقف اية سيارات بجوار المتنزهات المفتوحة المتاخمة امتداد الكورنيش يمين الطريق، أو المتنزهات الممتدة بجوار مساكن هيئة قناة السويس بحوض الدرس يسار الطريق.

وانتشر ضباط وأفراد الشرطة على مداخل ومخارج الكورنيش والمناطق الخضراء المتاخمة لطريق بورتوفيق وجنائن حوض الدرس، وكذلك بحديقة السوايسة 1 و2 على الكورنيش الجديد والقديم، لمنع أية تجمعات.

وغمر عمال جهاز التجميل والحدائق والمتنزهات بالمياه لا سيما المتنزهات المفتوحة بحي السويس، والجنينة الفرنساوي والتي تشهد توافد أعداد كبيرة من المواطنين الذين يحضرون معهم ما أعدوه من لحوم لشوائها في الهواء الطلق. ​