مصر تسجل تراجع في وفيات وإصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، خروج 1211 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 38236 حالة حتى اليوم.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 401 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

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وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا، الذي تم تسجيله في مصر، حتى اليوم الخميس، هو 93757 حالة، من ضمنهم 38236 حالات تم شفاؤها، و4774 حالة وفاة.

وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بمصر،أقرت عدد من الإجراءات والقرارات للحد من تفشي وباء كورونا .

وتضمنت هذه الإجراءات والقرارات التأكيد على استمرار غلق الشواطئ العامة، وكذا الحدائق العامة والمتنزهات، على أن يتم النظر بعد عيد الأضحى في إمكانية السماح بدخول 50 في المئة من الطاقة الاستيعابية، وذلك للحدائق والمتنزهات التي يتم الدخول إليها عن طريق تذاكر الدخول، لسهولة التحكم في عدد المرتادين من خلال التذاكر التي سيتم طباعتها يوميا.