أمريكا تسجل أكثر من 1200 وفاة بكورونا لليوم الثالث على التوالي

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وهذا ثالث يوم على التوالي تسجل فيه البلاد أكثر من 1200 وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة، حسب الجامعة التي تحدث بياناتها باستمرار.

والولايات المتحدة التي تعدد المتضرر الأول من جراء الفيروس في العالم، باتت تسجل ما مجموعه 151,826 وفاة بمرض كوفيد-19.

كذلك، سجّلت البلاد 72,238 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، بينما بلغ إجمالي الإصابات على الأراضي الأميركية منذ بداية الوباء نحو 4.5 ملايين (بمن فيهم 1,4 مليون شخص أعلن شفاؤهم).

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وبعد أن شهدت تحسنا أواخر الربيع، عاودت الإصابات في الولايات المتحدة الارتفاع منذ نهاية يونيو، خصوصًا في جنوب البلاد وغربها.

ويثير الوضع في فلوريدا القلق بشكل خاصّ، إذ سجلت الخميس 253 وفاة جديدة من جراء الفيروس، وهو رقم قياسي في هذه الولاية السياحية.

وفي هذه الأجواء المقلقة، تستعد الولاية الجنوبية الشرقية لوصول عاصفة استوائية ستفرض إغلاق بعض المراكز المخصّصة لإجراء فحوص كوفيد-19 اعتبارًا من الخميس، حسبما أعلنت السلطات.