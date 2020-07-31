حالة الطقس: انخفاض حدة موجة الحر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تنخفض حدة درجات الحرارة بشكل طفيف في أول أيام عيد الأضحى مع استمرار جو الحر النسبي في المناطق الجبلية فيكون حارًا إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات الليل يكون الجو صافيًا على العموم ومعتدلًا في المناطق الجبلية حارًا نسبيًا إلى حار في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وارتفاع موج البحر يكون خفيفا.

وفي يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتسود أجواء صيفية حارة بوجه عام في معظم المناطق.

وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة نسبيا في الجبال مع ظهور للسحب، في حين تسود أجواء دافئة إلى حارة نسبيا في بقية المناطق المنخفضة مع ارتفاع نسبة الرطوبة في السواحل والسهل الساحلي، وتكون الرياح غربية معتدلة.

في يوم الأحد، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء صيفية حارة بوجه عام في معظم المناطق.

Advertisements

وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة نسبيا، في حين تسود أجواء دافئة إلى حارة نسبيا في بقية المناطق المنخفضة مع ارتفاع نسبة الرطوبة في السواحل والسهل الساحلي، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة.

وفي يوم الإثنين، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها الصيفية العامة، وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة بوجه عام في معظم المناطق.

وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة نسبيا، في حين تسود أجواء دافئة في بقية المناطق المنخفضة مع ارتفاع نسبة الرطوبة في السواحل والسهل الساحلي، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة.

يوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع ظهور للسحب المتفرقة في السماء، وتسود أجواء صيفية حارة نسبياً بوجه عام نهارا في معظم المناطق.

وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة خصوصا في المناطق الجبلية مع تشكل للسحب فوق الجبال، وتكون الرياح ما بين جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة مع هبات نشطة أحيانا.