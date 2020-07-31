شكرا لقرائتكم خبر عن 127 إصابة جديدة بكورونا في الصين والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 127 إصابة جديدة بينها 123 بعدوى محلية، ما رفع إجمالي المصابين إلى 84292 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.
وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي أن حالات الإصابة المحلية تم تسجيلها بواقع 112 حالة في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم و11 حالة في مقاطعة لياونينغ، فيما جاءت الإصابات الوافدة من الخارج بواقع ثلاث حالات في مقاطعة قوانغدونغ وحالة واحدة في تيانجين، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2063 حالة غادر منها 1985 حالة المستشفيات بعد شفائهم.
كانت هذه تفاصيل خبر 127 إصابة جديدة بكورونا في الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.