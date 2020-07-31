شكرا لقرائتكم خبر عن 127 إصابة جديدة بكورونا في الصين والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 127 إصابة جديدة بينها 123 بعدوى محلية، ما رفع إجمالي المصابين إلى 84292 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي أن حالات الإصابة المحلية تم تسجيلها بواقع 112 حالة في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم و11 حالة في مقاطعة لياونينغ، فيما جاءت الإصابات الوافدة من الخارج بواقع ثلاث حالات في مقاطعة قوانغدونغ وحالة واحدة في تيانجين، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2063 حالة غادر منها 1985 حالة المستشفيات بعد شفائهم.