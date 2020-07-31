كورونا في البرازيل.. الجائحة تتغول وزوجة الرئيس تؤكد إصاباتها

قالت وزارة الصحة البرازيلية، إنها سجلت 57837 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بالإضافة إلى 1129 وفاة جراء المرض.



وأفادت بيانات الوزارة أن البرازيل سجلت حتى الآن أكثر من 2.6 مليون إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 91263.

وسجلت البرازيل أكثر من 2,3 مليون إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 84 ألف حالة وفاة، وهذه الأعداد مستمرة بالارتفاع.

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وفي وقت سابق أمس الخميس، أظهرت نتائج الفحص إصابة السيدة الأولى في البرازيل ميشيل بولسونارو بفيروس كورونا، بعد 5 أيام من إعلان الرئيس جاير بولسونارو أنه تعافى من المرض.

وكانت نتيجة فحص جاير بولسونارو، الذي قلل من شأن الوباء ودافع عن إبقاء الاقتصاد مفتوحا، إيجابية لكوفيد- 19 قبل حوالي ثلاثة أسابيع.

والبرازيل، ثاني أكثر البلدان تأثرا بفيروس كورونا المستجد بعد الولايات المتحدة الأمريكية.