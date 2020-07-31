4 اختصاصات للجنة تقييم وتطوير الأداء المهنى بـ"الوطنية للصحافة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكلت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجى اللجان النوعية بالهيئة طبقاً للقانون 179 لسنة 2018 الخاص بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة ولائحته التنفيذية. وكان من ضمن اللجان لجنة تقييم وتطوير الأداء المهنى التى تختص بالآتى: - مراجعة الخطوط الرئيسية للسياسة التحريرية لكل إصدار تطوير المحتوى والمضمون. - تقييم مدى الالتزام بالسياسة التحريرية. Advertisements تقديم مقترحات حول آليات وسبل تطوير الأداء المهنى والتحريري كما تختص لجنة التثقيف وتنمية الوعى القومى بالآتى: - تنظيم الندوات والمؤتمرات والزيارات الميدانية التى تهدف لنشر التثقيف و تنمية الوعى القومى لإلقاء الضوء على المشروعات القومية. كما تختص لجنة التدريب و العلاقات الخارجية بالآتى: اقتراح ومتابعة تنفيذ البرامج التدريبية المختلفة للكوادر الصحفية والإدارية والعمالية بالتنسيق مع المؤسسات الصحفية ومؤسسات الدولة والمنظمات غير الحكومية. كما تختص اللجنة بالتواصل مع الجهات المماثلة للهيئة الوطنية للصحافة بالدول العربية والأجنبية وإبرام اتفاقيات تعاون معها ومتابعة تنفيذها.

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