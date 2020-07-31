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في أكبر زيادة يومية ... 45 إصابة جديدة بكورونا في الفيتنام

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أبلغت وزارة الصحة الفيتنامية اليوم الجمعة عن 45 إصابة جديدة بفيروس لها علاقة بالتفشي الذي ظهر في الآونة الأخيرة في مدينة دانانج بوسط البلاد وذلك في أعلى زيادة في يوم واحد منذ ظهور الحالات الأولى في البلاد في يناير كانون الثاني.

وترتبط حالات المرضى الجدد الذين تتراوح أعمارهم بين 27 و87 عاما بأربع مستشفيات وفندق في دانانج. ووصل عدد الحالات منذ أن عاود الفيروس الظهور إلى 93 حالة.

وسجلت فيتنام إجمالا 509 حالات دون أي وفيات. وكانت قد ظلت بلا أي حالة انتقال محلية على مدى مئة يوم قبل أن يعاود الفيروس الظهور.

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