شكرا لقرائتكم خبر عن في أكبر زيادة يومية ... 45 إصابة جديدة بكورونا في الفيتنام والان نبدء بالتفاصيل
وترتبط حالات المرضى الجدد الذين تتراوح أعمارهم بين 27 و87 عاما بأربع مستشفيات وفندق في دانانج. ووصل عدد الحالات منذ أن عاود الفيروس الظهور إلى 93 حالة.
وسجلت فيتنام إجمالا 509 حالات دون أي وفيات. وكانت قد ظلت بلا أي حالة انتقال محلية على مدى مئة يوم قبل أن يعاود الفيروس الظهور.
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