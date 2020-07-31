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الأمم المتحدة ترحب بدور السعودية الحاسم في تفعيل اتفاق الرياض

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

الخليج 365 - وكالات

الجمعة 2020/7/31 07:17 ص بتوقيت أبوظبي

رحبت الأمم المتحدة بالدور الحاسم للمملكة العربية في تنشيط وتفعيل اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، جاء ذلك على لسان نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق

وقال فرحان حق: إن الأمم المتحدة ترحب بالتوافق الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي للتحرك نحو تنفيذ اتفاق الرياض، الذي سيكون خطوة مهمة تجاه الحل السلمي للصراع في اليمن.

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من جانبه رحب مارتن جريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، باتفاق الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، على تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.  

وقال جريفيث، الأربعاء الماضي، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "أرحب باتفاق الحكومة والمجلس الانتقالي على تسريع تنفيذ ‎اتفاق الرياض، وأرحب كذلك بالدور السعودي المحوري في التوصل إلى هذا الاتفاق".

وأشار جريفيث إلى أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة على طريق حل النزاع في ‎اليمن بشكل سلمي من خلال عمليه سياسية بقياده يمنية ورعاية أممية". 

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