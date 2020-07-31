"سيد الديمقراطية".. تايوان تودع رئيسها السابق "لي تينغ"

توفي الرئيس التايواني السابق لي تينغ هوي، عن عمر ناهز 97 عامًا، حسب ما أعلن المستشفى حيث كان يُعالج.



ويُلقّب لي تينغ هوي في تايون بـ"سيد الديمقراطية" نظرًا إلى الدور الذي أدّاه في الانتقال السياسي في الجزيرة.

كان لي تينغ هوي معروفًا باعتباره أحد مهندسي تحول تايوان إلى دولة حرّة وحديثة بعد عقود من الديكتاتوريّة، وكان رئيسًا للبلاد بين عامي 1988 و2000.

وأصبح الرئيس السابق شخصيّة قياديّة في الحركة التي سعت إلى الاعتراف بالجزيرة بصفتها دولة ذات سيادة على الساحة الدولية.

Advertisements

وقال وزير الخارجيّة الأمريكي مايك بومبيو في بيان إن الرئيس لي "ساهم في إنهاء عقود من الاستبداد وافتتح عهدًا جديدًا من الازدهار الاقتصادي والانفتاح وسيادة القانون"، مشيدًا بـ"دوره الحاسم في تحويل تايوان إلى الديمقراطية النموذجيّة التي نعرفها اليوم".

ونُقل الرئيس السابق إلى المستشفى في فبراير/ شباط، بعد اختناقه خلال تناوله الطعام، وهو كان يُعاني أمراضًا مزمنة.

وقال نائب المستشفى العام للمحاربين القدامى في تايبيه أمام الصحافة إنّ لي تينغ هوي توفي جرّاء فشل في عدد من أعضائه، رغم جهود الفريق الطبّي.

وُلد الرئيس السابق في تايوان عام 1923. ودرس في اليابان التي كانت تايوان تحت حُكمها لمدة 50 عامًا.